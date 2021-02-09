Українська
$ 27,67
33,26
  1. Мировые новости
  2. США

Facebook ужесточает борьбу с дезинформацией о COVID-19

9 февраля, 01:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Злостных нарушителей будут удалять

Компания Facebook Inc. расширила список случаев, в которых она будет удалять посты, касающиеся вопросов здравоохранения и содержащие ложную информацию о COVID-19 и борьбе с ним. Обновления в частности касаются лжи о вакцинах и вакцинации.

Реклама

Об этом идет речь в обновлении, внесенном в понедельник, 8 февраля, в апрельский блог компании.

Так, компания намерена удалять записи, которые утверждают, что:

  • COVID-19 создан искусственно;
  • вакцины неэффективны в борьбе c заболеваниями, от которых они созданы;
  • заболевание безопаснее, чем вакцина;
  • вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

"Мы немедленно начнем обеспечивать соблюдение этой политики, уделяя особое внимание страницам, группам и аккаунтам, которые нарушают эти правила", – говорится в сообщении.

В Facebook также заявил, что группы, страницы и учетные записи, которые неоднократно способствовали распространению подобных постов могут быть полностью удалены с сайта.

В тренде
На Гаити заявили о попытке государственного переворота
Реклама

Напомним, в декабре в компании заявили, что соцсети Facebook и Instagram будут удалять все ложные утверждения о вакцинах от COVID-19, которые были опровергнуты экспертами в области здравоохранения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияВласть
США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
"Заставим Россию платить": Байден объявил ультиматум КремлюСША
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинацииСША
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мыслиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять