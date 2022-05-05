Фейгин: Путин ослаблен сразу несколькими болезнями

В то же время российский президент не выпускает своих двойников на публику

Марк Фейгин заявил, что Владимир Путин ослаблен несколькими болезнями. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин ослаблен сразу несколькими болезнями. Однако не стоит считать, что встречи российского лидера за десятиметровым столом связаны с коронавирусом.

Такое мнение высказал российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин, телеведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Фейгин подтвердил, что у Путина действительно двойники, и они выполняют исключительно оперативную функцию.

"Это не секрет: они ездят в машинах как отвлекающие фигуры. Обычное дело: на одной из машин с флагом двигается двойник, это сотрудники ФСО", – рассказал российский адвокат.

Он добавил, что эти двойники не обязательно похожи на Путина.

В то же время Фейгин не верит, что российский президент использует двойников для публичных мероприятий.

Реклама

"Выпускать на публику или даже на видео двойника – это дичь. Я в это не слишком верю", – сказал адвокат.

По мнению Фейгина, дело в том, что здесь роль играет не только внешность, но и голос, манеры, поведение. Поэтому специалист определит, тот ли это человек.

"Я себя к таким специалистам не отношу, потому что это из области криминалистики. Вряд ли в Кремле рискуют показывать двойника, другое дело, что они манкуют записями, ведь мы не понимаем, когда то или иное видео было сделано, при каких именно обстоятельствах".

Путин ослаблен несколькими болезнями

По данным Фейгина, личный оператор Путина на днях уволился из-за "постоянных карантинов".

Реклама

"И это правда. Посмотрите, во всем мире пандемия идет на убыль. Маски не носят, карантинные ограничения смягчают. А Путин продолжает сидеть за десятиметровым столом. Думаю, у него проблемы с иммунитетом, к которым пандемия не имеет отношения. Возможно, его иммунитет ослаблен какой-то суммой болезней".

По мнению российского юриста, странно продолжать карантин, когда коронавирус превратился в сезонную болезнь.

Читайте также: