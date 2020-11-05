Фиаско Трампа: сколько нужно голосов, чтобы выиграл Байден

После победы Джо Байдена в штате Мичиган можна говорить о скором поражении Дональда Трампа на выборах. В активе демократа, по последним подсчетам 264 голоса выборщиков, у Трампа же только 214 из необходимых 270, и нынешнему главе США уже вряд ли удастся перегнать соперника.

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В данный момент в разряд ключевых перешел штат Невада – именно там у демократа есть все шансы получить недостающие 6 голосов, чтобы стать новым президентом Соединенных Штатов.

Что касается Трампа, то даже после получения результатов от оставшихся четырех штатов, где он, скорее всего, победит, у него будет только 268 голосов выборщиков.

На данный момент на выборах президента США продолжается подсчет голосов в 5 штатах – Неваде, Аляске, Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании.

Невада

Как мы писали выше, в этом штате больше шансов получить свои ключевых 6 голосов – у Байдена. На данный момент у него 49,3% голосов избирателей против 48,7% у Трампа.

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Аляска

На Аляске традиционно голосуют за республиканцев, поэтому 3 голоса этого штата получит Дональд Трамп. Сейчас у него уже 63,6% против 32,4% у Байдена.

Джорджия

У нынешнего президента Дональда Трампа есть все шансы получить и 16 голосов выборщиков Джорджии. На данный момент у него в этом штате 50%, у Байдена – 48,8%.

Северная Каролина

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В Северной Каролине ситуация очень схожа с Джорджией – у Дональда Трампа уже более 50%, у Джо Байдена – 48,7%. А значит 15 голосов тоже, скорее всего, достанутся нынешнему главе США.

Пенсильвания

В Пенсильвании, о "масштабных фальсификациях" в которой сегодня заявляли республиканцы, также впереди Трамп (51,6%). Этот штат принесет ему 20 голосов. У Байдена в Пенсильвании на данный момент 47,2%.

Напомним, адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил о том, что он направляется в Филадельфию (штат Пенсильвания) из-за "массовых нарушений" на выборах.

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Мы также сообщали, что штаб президента Трампа подал судебный иск с требованием остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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