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Финальные дебаты Трампа и Байдена: онлайн-трансляция

23 октября, 03:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Нынешние дебаты проходят по новым правилам

22 октября в США проходит финальный тур дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом (начало 23 октября в 4:00 по киевскому времени).

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Дебаты должны были пройти в три тура, однако, из-за диагностированного у Трампа COVID-19, встречу кандидатов 15 октября пришлось отменить. Сначала хотели провести второй тур в онлайн-формате, однако действующий президент США отказался.

Финальный тур дебатов пройдет по новым правилам. После того, как в прошлом туре кандидаты перебивали друг друга и ведущего, комиссия решила глушить микрофоны одного из участников, пока говорит его оппонент. У каждого кандидата будет по 2 минуты на выступление. Модератор сегодняшней встречи – журналистка канала NBC Кристен Велкер.

Дебаты продлятся полтора часа и будут состоять из 6 блоков по 15 минут. Темы блоков сегодня – борьба с коронавирусом, американские семьи, расовое неравенство, климатические изменения, национальная безопасность и руководство страной.

Мы следим за выступлениями кандидатов.

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04:08 Трамп анонсировал "важное объявление" об американской вакцине от коронавируса в ближайшие дни. Также снова заявил, что у него иммунитет от COVID-19

04:05 Дебаты между Трампом и Байденом начались с небольшим опозданием. Модератор объясняет правила

03:41 Дебаты пройдут по "коронавирусным" правилам – кандидаты не пожмут друг другу руки и будут соблюдать дистанцию. В зал пустят некоторое количество гостей – все они обязаны носить маски. Среди гостей дебатов сегодня, среди прочих, – музыканты Кид Рок и Ли Гринвуд, игрок в гольф Джон Дейли.

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03:25 Байден обгоняет Трампа на 10% в "рейтинге рейтингов", который подсчитывает CNN. В этой статистике берутся все самые свежие цифры известных опросов и считается среднее из них.

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02:31 Кандидаты в президенты США прибыли в Нэшвилл, где встретятся в финальном туре дебатов. Обоих сопровождают супруги. Дональд Трамп с Меланьей – без масок, Джо и Джилл Байден – в масках.

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

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/ Фото: Reuters/Tom Brenner

02:16 Идет подготовка к дебатам Трампа и Байдена в Белмонтском университете в Нэшвилле, штат Теннесси.

Сегодня модератором дебатов выступит журналистка канала NBC Кристен Велкер. Словесная битва кандидатов продлится 90 минут и будет состоять из 6 блоков по 15 минут. В этот раз, чтобы Байден и Трамп не перебивали друг друга, микрофоны будут приглушать во время выступления оппонента.

/ Фото: Reuters

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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дебаты Дональд Трамп выборы в США Джо Байден
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