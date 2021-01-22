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Фото дня. Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

22 января, 19:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Американскому миллиардеру ввели первую дозу лекарства от COVID-19

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс принял вакцину от коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом он сообщил 22 января на своей странице в Twitter.

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"Одно из преимуществ 65-летнего возраста – это то, что я имею право на вакцину от COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно", – написал Гейтс в микроблоге.

Он также поблагодарил ученых, которые создали вакцину, участников испытаний, медиков и госрегуляторы, "благодаря которым этот момент настал".

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Билл Гейтс. Фото: twitter.com/billgates

Билл Гейтс. Фото: twitter.com/billgates

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При этом он не уточнил, когда конкретно его иммунизировали и какой именно вакциной. Как известно, в США официально разрешено применение вакцин от компании Moderna и американско-немецкого альянса Pfizer/BioNTech.

Напомним, что Соединенные Штаты являются самой пострадавшей от пандемии страной. По состоянию на 22 января, здесь официально зарегистрировали 24,6 млн случаев COVID-19, а 411 тыс. привели к смертельному исходу.

На этом фоне президент Джо Байден предложил выделить около 1,9 трлн долларов на меры борьбы с эпидемией COVID-19 в стране.

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Билл Гейтс вакцинация вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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