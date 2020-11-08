Фото дня. Трамп играл в гольф, пока Байдена объявляли президентом (фото)

Пока еще президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 ноября, играл в гольф, пока средства массовой информации объявляли о том, что на выборах президента США победил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.
Соответствующие фото с комментарием разместило Reuters.
"Президент США Дональд Трамп играет в своем гольф-клубе e Trump National Golf, пока СМИ объявляют кандидата в президенты от демократов Джо Байдена победителем президентских выборов, Стерлинг, штат Вирджиния", – подписало фотографии агентство.
Напомним, победителем на президентских выборах в США ряд СМИ объявили демократа Джо Байдена, после того как он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал на тот момент 273 голоса из 270 необходимых.
В то же время Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника, заявил, что "выборы еще не окончены", он намерен оспаривать их результаты в суде.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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