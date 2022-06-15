Генерал США привел список оружия, которое передали Украине союзники

Нашу страну продолжает поддерживать весь цивилизованный мир

Марк Милли (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

В Брюсселе в среду, 15 июня, состоялось новое заседание формата "Рамштайн" – контактной группы по вопросам обороны Украины из представителей оборонных ведомств более 50 государств. Задача группы – обеспечить поддержку ВСУ в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщает "Украина 24", генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи Украине:

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97 тысяч противотанковых систем;

237 бронированных автомобилей;

60 средств ПВО;

250 артиллерийских систем. Еще 398 собираются добавить;

более 100 тысяч боеприпасов небольшого калибра.

"Все, что господин Залужный (главнокомандующий ВСУ – Ред.) просил – мы все пытаемся доставить!", – подытожил Милли.

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