Генпрокурор США "расстроил" Трампа: крупные махинации с голосами не нашли

Прокуроры и агенты ФБР работают над рассмотрением конкретных жалоб, говорит Уильям Барр

Министерство юстиции США не обнаружило мошенничества с голосами на выборах президента в таких размерах, что они могли бы радикально изменить результаты голосования, заявил генпрокурор Уильям Барр.

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Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает агентство Associated Press.

"На сегодняшний день мы не наблюдали фальсификации такого масштаба, которая могла бы повлиять на другой исход выборов", – заявил Барр.

Он сделал этот комментарий на фоне неоднократных заявлений президента Дональда Трампа о том, что выборы были "украдены", и его отказа признать поражение перед избранным президентом Джо Байденом.

Генпрокурор добавил, что американские прокуроры и агенты ФБР работают над рассмотрением конкретных жалоб и полученной информации, но не обнаружили никаких доказательств, которые бы повлияли на исход выборов.

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Комментарий Барра особенно любопытен тем, что он был одним из самых ярых союзников Трампа, а перед выборами неоднократно высказывал мнение, что почта может быть особенно уязвимой для мошенничества во время пандемии коронавируса, поскольку американцы опасались ходить на опросы и вместо этого предпочитали голосовать по почте.

Напомним, после пересчета голосов, 30 ноября власти Аризоны засвидетельствовали победу демократа Джо Байдена в штате и нанесли последний удар по кампании президента Дональда Трампа, направленной на отмену его поражения.

А 24 ноября избирательный совет штата Миннесота единогласно подтвердил результаты выборов, согласно которым кандидат Байден опередил Трампа.

На данный момент Висконсин остается последним оспариваемым штатом, где еще не провели повторный пересчет голосов.

На данный момент у Байдена 306 голосов выборщиков, у Трампа – 232.

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