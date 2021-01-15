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Генпрокурор Вашингтона хочет допросить сына Трампа – СМИ

15 января, 04:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Его хотят допросить в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств

Старшего сына действующего президента США Дональда Трампа намерен допросить генпрокурор Вашингтона Карл Расин.

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Как сообщает The Washington Post, Дональда Трампа-младшего хотят вызвать на допрос в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств, собранных на проведение инаугурации республиканца в январе 2017 года.

К слову, как сообщают СМИ, помощник и близкий друг Трампа-младшего зарезервировали гостиничные номера в отеле Loews Madison. Им был выставлен счет в размере 49 тыс. долларов. Его оплатил инаугурационный комитет Трампа.

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Также ранее была вызвана на допрос и старшая дочь главы государства Иванка Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что никак не связан с тем, что против Хантера Байдена, сына избранного президента США, начато расследование по налоговому делу из-за бизнеса за рубежом, в том числе в Украине и Китае.

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