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Генсек ООН обвинил богатые страны в скупке вакцин от COVID-19 в обход бедных

11 января, 04:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пандемия особенно сильно сказалась на обездоленных

Пандемия коронавируса показала значительные пробелы в международном сотрудничестве, что проявилось в том, что многие развитые страны, закупая вакцины от COVID-19, не принимали во внимания бедные страны.

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Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на онлайн-мероприятии по случаю 75-летия первого собрания Генассамблеи организации.

Такое поведение он назвал "вакцинным национализмом".

"Пандемия раскрыла большие пробелы в международном сотрудничестве. Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не принимая во внимание бедные страны", – сказал Гуттериш.

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Генсек ООН подчеркнул, что "пандемия оказала непропорционально огромное воздействие на бедных и обездоленных, пожилых и детей, людей с ограниченными возможностями" – в нищете оказались около 88 млн человек, а 270 млн остро не хватает продовольствия.

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"Пандемия обнажила слабые места нашего мира. Чтобы устранить их, нам нужно сократить неравенство и несправедливость", – также заявил Гуттериш.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала богатые государства поделиться вакциной с COVAX ("Ковакс"), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ООН вакцина коронавирус Гутерриш COVAX
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