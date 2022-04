Генсек ООН приехал в Украину – цели визита

Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Украину для переговоров по гуманитарной помощи. Он отметил, что война должна закончиться как можно быстрее.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – написал генсек ООН.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better for the sake of Ukraine, Russia, and the world.