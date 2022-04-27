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Генсек ООН приехал в Украину – цели визита

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 апреля, 19:26
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ООН продолжит работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей
Гутерриш приехал в Украину
Гутерриш приехал в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Украину для переговоров по гуманитарной помощи. Он отметил, что война должна закончиться как можно быстрее.

Об этом он написал в Twitter.

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"Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше – для Украины, России и мира", – написал генсек ООН.

Путин встретился с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля в Москве встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения войны в Украине. Видео встречи опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", – отметил генсек ООН во время встречи.

В свою очередь Путин заявил, что Россия начала так называемую "специальную военную операцию", руководствуясь ст. 51, ч. 7 устава ООН.

Президент РФ подчеркнул, что несмотря на боевые действия, рассчитывает на достижение "договоренностей на дипломатическом треке".

"Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Более того, на переговорах в Стамбуле... нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва", – сказал он.

Кроме того, Путин отказался признать причастность армии РФ к военным преступлениям в Буче.

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