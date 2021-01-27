Гитарист-госсекретарь. Что известно об Энтони Блинкене

Его называют одним из наиболее приближенных к Байдену членов команды нового президента

26 января сенат США проголосовал за Энтони Блинкена, кандидатуру которого президент Джо Байден предложил на должность госсекретаря. Голосование состоялось с минимальным перевесом – из 100 сенаторов за Блинкена проголосовал лишь 51.

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58-летний Блинкен возглавит Государственный департамент Соединенных Штатов вместо посла Дэна Смита, которого Байден назначил 20 января временно исполняющим обязанности госсекретаря. Что о нем известно – читайте в материале сайта "Сегодня".

Единственный чиновник еврейского происхождения в администрации нового президента США, Энтони Блинкен – внук выходцев из Венгрии, сын и племянник американских послов.

Ранее трудился на Билла Клинтона спичрайтером, в 2009-2013 годах занимал должность советника Байдена по вопросам национальной безопасности, а во время президентства Обамы (2015-2017 гг.) занимал должность заместителя государственного секретаря. Именно Блинкену принадлежит формулировка, которой Обама осудил оккупацию Крыма Россией. Кроме того, Блинкен поддерживает предоставление Украине летального оборонного оружия.

"Я за то, чтобы предоставить Украине летальную оборонную помощь. Именно об этом я говорил еще около трех лет назад в New York Times", – заявил Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.

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Его называют одним из наиболее приближенных к Байдену членов команды нового президента.

На должности госсекретаря Блинкену предстоит наладить отношения с администрациями тех стран, с которыми успел рассориться Дональд Трамп. Соответственно, от Блинкена ожидают более жесткой позиции по отношению к Кремлю. Кроме того, Блинкен успел официально обозначить позицию новой администрации по поводу арабо-израильского конфликта (Америка будет принимать активное участие в его урегулировании) и стремления Китаю к мировому господству (резко негативное).

Из курьезов можно отметить, что Блинкен играет на гитаре и пишет песни, которые можно послушать в Spotify.

Напомним, что новый государственный секретарь США говорил об Украине.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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