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Глава аппарата Белого дома заразился коронавирусом

7 ноября, 08:44

Мария Журенко Мария Журенко

Он сообщил о болезни после выборов в США

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении американского чиновника.

Как известно, чиновник рассказал о болезни во вторник, 3 ноября, после выборов президента США. При этом точно неизвестно, когда именно Медоуз заразился и есть ли у него какие-либо симптомы.

По словам источников, руководитель аппарата администрации был замечен в штаб-квартире кампании Трампа в этот же день без маски.

В самом Белом доме ситуацию не прокомментировали.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы.

Сайт "Сегодня" отслеживает результаты выборов и какие штаты кому отдают победу. Предварительные результаты.

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