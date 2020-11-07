Глава аппарата Белого дома заразился коронавирусом

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заразился коронавирусом.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении американского чиновника.
Как известно, чиновник рассказал о болезни во вторник, 3 ноября, после выборов президента США. При этом точно неизвестно, когда именно Медоуз заразился и есть ли у него какие-либо симптомы.
По словам источников, руководитель аппарата администрации был замечен в штаб-квартире кампании Трампа в этот же день без маски.
В самом Белом доме ситуацию не прокомментировали.
Напомним, во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах состоялись 59-е президентские выборы.
Сайт "Сегодня" отслеживает результаты выборов и какие штаты кому отдают победу. Предварительные результаты.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк