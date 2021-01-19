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Глава ЦРУ подала в отставку

19 января, 23:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Уже есть кандидатура нового директора разведывательного управления

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джина Хаспел подала в отставку накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена.

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Об этом сообщается на странице ЦРУ в Twitter.

"Коллектив ЦРУ благодарит директора Хаспел за 36 лет самоотверженного служения американскому народу. Вы сломали барьеры и предоставили возможности следующему поколению офицеров ЦРУ", – говорится в сообщении организации.

Хаспел в свою очередь заявила, что гордится проделанной с коллегами работой.

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"Возглавлять эту выдающуюся организацию было величайшей честью для меня", – сказала она.

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Напомним, избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой нового директора Центрального разведывательного управления – на эту должность он предложит дипломата Уильяма Бернса, который несколько лет был послом Соединенных Штатов в России.

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США отставка ЦРУ Джина Хаспел
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