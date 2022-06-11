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Глава Пентагона намекнул на силовой вариант деблокады украинских портов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 июня, 08:57
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Остин назвал два варианта решения этого вопроса
Ллойд Остин заявил, что военные США могут внести вклад в разблокировку портов.
Ллойд Остин заявил, что военные США могут внести вклад в разблокировку портов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США стремятся достичь дипломатического решения по разблокировка украинских портов в Черном море. В то же время он намекнул, что американские военные могут внести свой вклад в случае необходимости.

Об этом он сказал в своей заявлении во время пресс-конференции в Сингапуре.

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Остин отметил, что ситуация с заблокированным Россией зерном сложная, а последствия войны в Украине уже ощущаются по всему миру.

"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", – заявил Остин.

Путин обещает "не атаковать с моря"

В недавнем интервью российскому пропагандистскому каналу глава Кремля Владимир Путин посоветовал разблокировать вывоз зерна через Одессу и близлежащие порты, пообещав не нападать на эти территории с моря.

"Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины: Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к портам. Мы гарантируем мирный проход без проблем. Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования, чтобы делать атаки с моря", – сказал он.

Кроме того, он назвал "самым легким способом" организовать экспорт украинского зерна через территорию Беларуси. Разумеется, для этого нужно снять санкции с этой страны. А Лукашенко даже провел переговоры с ООН по этому вопросу.

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Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что пустым словам Владимира Путина, что он не нападет на Одессу, нельзя доверять.

Также в МИДе заявляли, что действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже до ситуации голода.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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