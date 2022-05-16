Глава Пентагона рассказал, что сказал Шойгу в их первом разговоре с начала войны

Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили ситуацию в Украине

Ллойд Остин (слева) и Сергей Шойгу (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Состоялся телефонный разговор министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщили в Пентагоне.

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Детали разговора

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Остин побеседовал с Резниковым, чтобы "обсудить ситуацию на поле боя и потребности Украины в возможностях".

Интересно, что Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины о своем телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором "призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи".

"Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности, направленных на укрепление способности Украины противостоять российской агрессии", – заявил Кирби.

Отмечается, что Остин и Резников пообещали оставаться в тесном контакте и в дальнейшем.

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Напомним, Алексей Резников заявил, что Украину ожидают "чрезвычайно сложные недели", для которых потребуются единство, сплоченность, воля и терпение. Также он отметил, что Россия значительно превосходит Украину в ресурсах.

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