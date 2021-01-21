Главная звезда: кто такой сенатор Сандерс, ставший мемом после инаугурации Байдена

На фоне пандемии и карантина инаугурация президента Джо Байдена стала одним из самых обсуждаемых событий за последние месяцы. В частности, и по этой причине гости церемонии очень ответственно отнеслись к своему внешнему виду, надев костюмы и платья именитых дизайнеров.

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Но в итоге все внимание было приковано только к сенатору штата Вермонт Берни Сандерсу, который пришел на мероприятие в пушистых вязаных варежках и обычной парке – и сразу стал героем мемов.

Главная звезда инаугурации

Несмотря на температуру в +5 градусов тепла, 79-летний сенатор оделся значительно теплее, чем все остальные. Но, как оказалось, это не просто модная прихоть политика – варежки связала и подарила ему учительница из штата Вермонт Джен Эллис.

Женщина давно занимается вязанием, используя для этого пряжу от старых свитеров и флис, сделанный из переработанных пластиковых бутылок. Политик ценит презент своей избирательницы и часто его носит.

Куртку Сандерс тоже выбрал неспроста. Это парка от фирмы Burton, также основанной в Вермонте. В прошлом году сенатор уже надевал на публичное мероприятие куртку этого бренда, и после этого Burton получила широкую известность.

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Что еще нужно знать о Сандерсе?

Он относится к так называемым "независимым политикам". Хотя его взгляды скорее можно назвать демократическими, но с отпечатком социализма.

В прошлом Сандерс был мэром города Берлингтон и членом Палаты представителей Конгресса. С 2007 года – сенатор от штата Вермонт.

В 2016-м и 2019 годах политик пытался стать кандидатом в президенты от Демократической партии. А в преддверии последних выборов ходили слухи, что он может получить пост министра труда в новой администрации Байдена.

Сандерс – мем

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После публикации фото с инаугурации в Сети сразу появились забавные мемы с сенатором – политика даже прозвали создателем "нового модного тренда".

"Берни выглядит так, как будто инаугурация – всего лишь одно из дел в его списке на сегодня, и далеко не самое главное", – написали в Twitter.

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