Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена

Лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл впервые официально признал победу Джо Байдена и назвал его избранным президентом через шесть недель после дня выборов.
Об этом сообщает CNN.
"Коллегия выборщиков высказалась. Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена", – заявил Макконнелл в своем выступлении в Сенате.
Издание отмечает, что такое заявление главного сенатского республиканца имеет важное значение, поскольку многие республиканцы в Сенате все еще не признают победу Байдена, даже несмотря на то, что коллегия выборщиков официально ее подтвердила.
Кроме того, по информации издания, Макконнелл в кулуарах призвал сенаторов-республиканцев не пытаться препятствовать установлению результатов выборов, как планируют некоторые их однопартийцы.
Также важно, что его поддержали и другие высокопоставленные республиканцы, которые считают, что бессмысленные попытки Дональда Трампа помешать утверждению результатов выборов, политически сыграют против него самого.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк