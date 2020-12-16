Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена

Лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл впервые официально признал победу Джо Байдена и назвал его избранным президентом через шесть недель после дня выборов.

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Об этом сообщает CNN.

"Коллегия выборщиков высказалась. Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена", – заявил Макконнелл в своем выступлении в Сенате.

Издание отмечает, что такое заявление главного сенатского республиканца имеет важное значение, поскольку многие республиканцы в Сенате все еще не признают победу Байдена, даже несмотря на то, что коллегия выборщиков официально ее подтвердила.

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Кроме того, по информации издания, Макконнелл в кулуарах призвал сенаторов-республиканцев не пытаться препятствовать установлению результатов выборов, как планируют некоторые их однопартийцы.

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Также важно, что его поддержали и другие высокопоставленные республиканцы, которые считают, что бессмысленные попытки Дональда Трампа помешать утверждению результатов выборов, политически сыграют против него самого.

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