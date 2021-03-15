Голосовую соцсеть Clubhouse заблокировали уже две страны

Власти Омана заблокировали американскую голосовую соцсеть Clubhouse, якобы из-за того, что у него не было соответствующего разрешения.

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Об этом сообщает Reuters.

Оманский регулятор в сфере телекоммуникаций сообщил, что приложение было заблокировано из-за "отсутствия надлежащей авторизации".

"Подобные коммуникационные приложения должны получать разрешение от властей", – заявили в Управлении по регулированию телекоммуникаций Омана.

В то же время многие считают этот шаг дальнейшим ущемлением свободы слова в государстве.

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Правительство Омана также обвинили в том, что оно решило брать пример с авторитарного правительства Китая, где Clubhouse был заблокирован в прошлом месяце.

Отметим, соцсеть Clubhouse, где можно общаться только голосовыми сообщениями, была создана в 2020 году бывшими разработчиками Google Полом Дэвисоном и Роганом Сэтом. Соцсеть состоит из так называемых комнат и клубов на любую тематику, коммуникация происходит только в режиме реального времени.

Напомним, в России закрыть социальную сеть Clubhouse потребовали пенсионерки из движения "Отряды Путина" – они уверены, что она портит молодежь и пропагандирует наркотики.

Мы также писали, что Twitter намерен запустить аналог Clubhouse – компания тестирует новый сервис голосовых чатов под названием Spaces.

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