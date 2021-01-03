Гонка вакцин от коронавируса: какие страны включились и кто может изменить ситуацию

В чем заключается тонкость испытаний COVID-препаратов и зачем некоторые разработчики сами усложняют себе жизнь

Несколько дней назад Индия одобрила собственную вакцину от коронавируса и стала четвертой страной в мире, которая разрешила применять препарат, разработанный учеными из Оксфордского университета и AstraZeneca. Таким образом, в ближайшие дни или недели вторая страна в мире по количеству случаев COVID-19 начнет вакцинацию населения.

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Разработка таких средств приближает победу человечества над пандемией, поэтому агентство Reuters собрало всю информацию о "гонке вакцин", в которую уже вступили несколько различных стран мира. Сайт "Сегодня" приводит перевод этой статьи.

Кто был первым?

Первопроходцами в создании вакцины против COVID-19 стали американская фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech.

Еще 18 ноября они первыми в мире опубликовали полные данные о поздних стадиях испытаний. А 2 декабря Великобритания стала первой страной, которая официально одобрила этот препарат.

Это подтолкнуло и другие государства: примеру Британии последовали Канада, США, Саудовская Аравия и Мексика. 21 декабря вакцина была одобрена в ЕС, а в Индии ускорили рассмотрение заявки разработчиков.

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А чтобы ускорить доступ к вакцине в развивающихся странах, накануне Нового года Всемирная организация здравоохранения внесла ее в список медпрепаратов для экстренного применения при коронавирусе.

Как насчет Moderna?

После Pfizer следующей вакциной во многих странах была одобрена разработка американской биотехнологической компании Moderna. 30 ноября она опубликовала доклад о поздних стадиях испытаний, согласно которым эффективность ее вакцины составила 94,1%.

Через три недели, 19 декабря, это лекарство одобрили в США, 23 декабря – в Канаде, а 6 января ее одобрит главный фармрегулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

А что с AstraZeneca?

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Уже долгое время вакцина Covishield (буквально – "ковищит") от шведско-британской компании AstraZeneca считается одной из трех самых перспективных. Но, кроме Индии, ее пока что одобрили лишь три страны – Великобритания, Аргентина и Сальвадор.

Процесс утверждения усложнила сама компания-разработчик, опубликовав в ноябре промежуточные данные о поздних стадиях исследования препарата.

Они показали, что применение двух полных доз оказалось менее эффективным, чем инъекция полторы ампулы – 62% против 90%. Впрочем британские регуляторы скептически относятся к этим данным.

На данный момент AstraZeneca ведет переговоры с EMA насчет применения ее вакцины в ЕС.

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Кто еще участвует в гонке?

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В январе американская компания Johnson&Johnson планирует опубликовать данные об исследованиях, а уже в феврале – получить разрешение на применение в США, если ее вакцина покажет достаточную эффективность. Чтобы ускорить этот процесс, компания в полтора раз сократила количество участников исследований – с 60 тыс. до 40 тыс.

Также в Британии продолжается поздняя стадия испытаний вакцины, которая была создана американской компанией Novavax. Результаты собираются представить общественности в первом квартале 2021 года. А в этом месяце запланирован запуск испытаний в Соединенных Штатах.

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11 декабря франко-британский альянс Sanofi/GlaxoSmithKline объявил о провале своей вакцины – на средней стадии испытаний она показала недостаточный иммунный ответ у пожилых людей. В феврале планируется начало нового исследования.

Как проходят испытания?

Обычно вакцины проверяют на фоне плацебо – обычного физраствора. Добровольцев, которые не знают заранее, что именно им введут, делят на две группы и сравнивают уровень заболеваемости COVID-19 среди тех, кто получил вакцину, и тех, кто получил пустышку.

Как заражаются волонтеры?

Испытания основаны на принципе естественного заражения их участников коронавирусом. Поэтому время, необходимое для получения результатов, во многом зависит от распространения вируса на территории, где проводятся исследования.

Стоит учитывать и то, что каждый разработчик сам устанавливает свое целевое количество заражений, которое необходимо для публикации результатов.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Какой должна быть эффективность вакцины?

Требования различных организаций и госрегуляторов к действенности вакцин различаются. Самые высокие показатели хотят видеть в ВОЗ – это не менее 70%.

А вот чтобы вакцину разрешили в США, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов требует от нее не менее 50% эффективности. То есть среди добровольцев, получивших лекарство, должно быть как минимум вдвое меньше инфицированных, чем в группе плацебо.

В EMA утверждают о готовности согласиться и на более низкий показатель эффективности.

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Ситуация в России и Китае?

Когда началось разворачивание вакцины Pfizer, население России и Китая уже несколько месяцев как прививали несколькими различными вакцинами, которые на тот момент не прошли окончательные стадии испытаний.

Свою первую вакцину против COVID-19 Китай утвердил для всеобщего использования лишь 31 декабря – этот препарат был разработан государственным фармгигантом Sinopharm, а его эффективность оценивается в 79%.

Однако программа по вакцинации работников так называемых основных сфер и других лиц, подвергающихся высокому риску заражения, действовала в КНР еще с июля. По состоянию на середину ноября уже около миллиона человек получили вакцины – в том числе и CoronaVac, 1,9 млн доз которой уже согласилась купить Украина.

Согласно промежуточным результатам поздних стадий испытаний, которые проходили в Турции, CoronaVac показала эффективность в 91,25%, однако данные исследований в Бразилии свидетельствуют лишь о результате чуть выше 50%.

В конце ноября в России заявили, что промежуточные результаты поздних испытаний вакцина Sputnik V, которая была разработана Институтом Гамалеи, показали ее 91,4% эффективность. На данный момент инъекции препарата получили более 100 тыс. человек.

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