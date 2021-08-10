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Госдеп назначил спецпосланника по "Северному потоку – 2"

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
10 августа, 22:38
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Срочная новость
Срочная новость / Фото: Сегодня

Государственный департамент Соединенных Штатов назначил Амоса Хохштейна старшим советником Госдепа по вопросам энергобезопасности и спецпосланником США по реализации соглашения с Германией о запуске "Северного потока-2".

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Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и реализации комплексной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности", – написал глава Госдепа.

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