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Госдеп обсудит с Украиной "озабоченность" по "Северному потоку – 2": в Киев едет советник

19 июля 2021 23:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Шолле также обсудит в Киеве поддержку США Украины в противодействии агрессии России

Дерек Шолле едет в Украину из-за "Северного потока - 2" / коллаж "Сегодня"

Дерек Шолле едет в Украину из-за "Северного потока - 2" / коллаж "Сегодня"

Советник Госдепартамента Соединенных Штатов Дерек Шолле 20-21 июля посетит Украину, а затем Польшу для обсуждения в частности "общей озабоченности" относительно газопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности.

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Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу общую озабоченность по поводу трубопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности в целом", – говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в Киеве Шолле встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США противодействия Украины агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ.

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Он также встретится с представителями украинского бизнеса, чтобы "обсудить восстановление экономики Украины".

В Варшаву Шолле прибудет 21 июля, там он обсудит с местными должностными лицами и представителями гражданского общества "стратегические двусторонние и региональные вопросы".

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Напомним, президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров в Вашингтоне заявили, что по-разному оценивают проект российского газопровода "Северный поток – 2", но в том, что Украина остается транзитной страной, они едины и обещают действовать активно, если Россия не будет учитывать право нашей страны на транзит газа.

По мнению президента Владимира Зеленского, у Украины должны быть гарантии поставок газа еще на 10-15 лет, ведь в случае запуска "Северного потока – 2" наша страна может терять два миллиарда долларов ежегодно.

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