Госдеп потребовал немедленно прекратить ракетные атаки на Израиль

Энтони Блинкен признал право Израиля "защищать своих граждан и территорию" от нападений палестинцев, но рассчитывает на снижение напряженности

Ракетные обстрелы Израиля следует немедленно прекратить, а палестинцы и израильтяне должны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности в регионе.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, передает Reuters.

"Мы очень сосредоточены на ситуации в Израиле, на Западном берегу, в секторе Газа, очень глубоко обеспокоены ракетными обстрелами, которые мы наблюдаем сейчас, которые им нужно остановить, им нужно прекратить немедленно", – цитирует издание главу Госдепа.

Он также добавил, что важно, чтобы все стороны предприняли меры по деэскалации и урегулированию ситуации, и отметил, что "Израиль имеет право защитить своих граждан и территорию от этих атак".

Блинкен рассказал, обострение в этом регионе будет обсуждаться в ходе переговоров с иорданским министром.

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Напомним, палестинские группировки выпустили из сектора Газа не менее 40 ракет по израильской территории. Большая часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Незадолго до этого группировка "Палестинский исламский джихад" выдвинула ультиматум с требованием вывода израильских сил безопасности с Храмовой горы в Иерусалиме и района Шейх-Джаррах.

Тем временем палестинская сторона сообщила уже о 20 погибших в результате ответного израильского авиаудара, среди которых якобы трое детей. Израильтяне же утверждают, что ликвидировали одного из командиров ХАМАС.

Обострение произошло на фоне столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.