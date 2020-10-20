Попались на контрабанде гаджетов Apple: Госдеп лишил виз 100 сотрудников "Аэрофлота"

Государственный департамент США отозвал больше 100 виз сотрудников российской авиакомпании "Аэрофлот". Их подозревают в контрабанде электроники.

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Об этом пишет DW.

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения 10 подозреваемым. По версии следствия, они организовали масштабную контрабанду, а перевозкой техники занимались пассажиры авиарейсов и сотрудники компании "Аэрофлот".

За время своей деятельности преступники вывезли в РФ устройств на сумму более 50 млн долларов – большая часть из них была ранее украдена.

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Так, один из задержанных в период с августа по декабрь 2019 года за четыре поездки в Россию смог перевезти более четырех тысяч гаджетов Apple. Еще один фигурант в октябре прошлого года в девяти чемоданах перевез 235 устройств на сумму 250 тыс. долларов.

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Как сообщалось ранее, в Одессе сотрудники СБУ задержали рекордную партию наркотика "каптагон". Стоимость контрабанды на черном рынке оценивается в 30 млн долларов.

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