Госдеп заявил о новой эскалации с Россией: у Байдена уже готовят ответ

Россия не дала ответ, почему был отозвал заместитель посла США в РФ Бартла Гормана из страны. Об этом сообщает Суспільне.
Отмечается, что Горман был вторым по старшинству чиновником посольства США в Москве и ключевым членом руководства посольства.
"Действия России против него не были спровоцированы. Мы считаем их шагом к эскалации и готовим свой ответ", – говорится в сообщении.
Госдеп США призвал Россию прекратить необоснованную отправку американских дипломатов и персонала посольства.
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В данный момент численность американского посольства в Москве меньше численности российского диппредставительства в Вашингтоне.
Эвакуация из Украины
- США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины.
- Отмечается, что отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину.
- В свою очередь немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене рейсов в Киев.
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечения безопасности своих граждан, но считают такой шаг преждевременным.
Путин сокращает штат дипмиссии
Посольство США в России может быть вынуждено свести свою работу к выполнению лишь технических функций. Это связано с тем, что Россия внесла ограничения в отношении дипмиссий. Кроме того, США отправят домой еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников в ближайшие месяцы.