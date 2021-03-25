Готовят к Олимпиаде или хотят отравить: американский комик обстебал вакцинацию Путина (видео)

По словам Фэллона, Путин – первый русский, выживший после инъекции

Известный американский комик Джимми Фэллон посмеялся на вакцинацией президента России Владимира Путина, назвав его первым русским, выжывшим после инъекции, в своей юмористической программе The Tonight Show.

"Получив вакцину, Путин вошел в историю, как первый русский, который получил инъекцию чего-то и выжил, чтобы об этом рассказать", – заявил Фэллон, добавив, что "когда русскому делают укол, его или хотят отравить, или готовят к Олимпиаде".

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Таким образом комик намекнул на отравления противников, в которых обвиняют Кремль, а также допинговые скандалы с российскими спортсменами.

Он также припомнил российскому президенту его любовь к фото с обнаженным торсом и знаменитое фото на лошади.

"Медсестра спросила: в какую руку? И Путин ответил: в левую. А после без рубашки галопом ускакал на лошади", - пошутил Феллон.

Не обошлось и без намека на любовь россиян к водке.

"В Кремле не сказали, какую вакцину получил Путин. Возможно это Спутник V, CoviVac или Smirnoff и Smirnoff", – отметил Феллон.

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Напомним, президент России Владимир Путин во вторник, 23 марта, получил прививку от COVID-19. Причем пресс-секретарь главы Кремля Песков почему-то проигнорировал вопрос, какой именно вакциной сделали прививку российскому лидеру.

Мы также сообщали, что Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, которым нынешнему президенту Владимиру Путину разрешается баллотироваться на пост главы государства еще два раза, несмотря на прошлые президентские сроки.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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