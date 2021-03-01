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Губернатора Нью-Йорка обвиняют в сексуальных домогательствах

1 марта, 02:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сразу две экс-помощницы Эндрю Куомо рассказали о его непристойных намеках

Губернатора штата Нью-Йорк, демократа Эндрю Куомо две его бывшие помощницы обвинили в сексуальных домогательствах, имевших место с 2016 по 2020 год.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Первой о нескольких инцидентах с 2016 по 2018 год рассказала журналистам бывшая чиновница Линдси Бойлэн.

По ее словам, губернатор несколько раз демонстрировал неприемлемое поведение. Так, Бойлэн утверждает, что Куомо делал неоднозначные комментарии в ее сторону, мог предложить сыграть в покер на раздевание, неожиданно поцеловать ее в губы или коснуться нижней части ее спины или ног.

Через несколько дней после публикации истории Линдси Бойлэн с обвинениями выступила еще одна экс-помощница Куомо – 25-летняя Шарлотт Беннетт. По ее словам, прошлой весной и летом губернатор демонстрировал к ней нескрываемый сексуальный интерес.

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В частности женщина рассказала, как губернатор расспрашивал ее о сексуальной жизни, и спрашивал, имела ли она когда-либо секс со старшим мужчиной. А также говорил, что сам "открыт для отношений с женщинами, которым около 20".

Обе женщины сообщили, что до сегодняшнего дня не решались предать свои истории огласке, но делились ими с близким окружением.

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Эндрю Куомо отвергает обвинения. По его словам, он задавал личные вопросы Шарлотте Беннет исключительно как наставник, а историю Линдси Бойлен он вообще опровергает.

"Я никогда не заигрывал с мисс Беннет, как и никогда не намеревался действовать каким-либо неприемлемым образом", – сказал Куомо журналистам.

Губернатор призвал к независимому расследованию и пообещал полное сотрудничество с расследованием, а также попросил жителей штата Нью-Йорка не спешить с выводами.

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Напомним, в феврале прокуратура Парижа предъявила французскому актеру Жерару Депардье обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В апреле 2020 года бывшая помощница нынешнего президента США Джо Байдена Тара Риде заявила, что в начале 1990-х ее начальник, который на тот момент занимал место в Сенате США, домогался ее в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме.

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США обвинения губернатор Нью-Йорк домогательства
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