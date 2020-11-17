Українська
$ 28,11
33,24
  1. Мировые новости
  2. США

Хакер стал главой службы безопасности Twitter

17 ноября, 04:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Петер Затко создавал вирусы для взлома Windows

Компания Twitter назначила одного из самых известных в мире хакеров Петера Затко (никнейм Mudge) главой службы безопасности. Он будет отвечать за широкий круг вопросов – от технических ошибок до дезинформации.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

В комментарии агентству Затко сказал, что изучит "информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, у которой возникают проблемы со злоупотреблениями и манипуляциями, а также инженерный аспект".

Яркая карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он одновременно выполнял секретные работы для государственного подрядчика и был одним из лидеров хакерской группы Cult of the Dead Cow, известной выпуском инструментов для взлома Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.

В последнее время он курировал безопасность в системе электронных платежей Stripe, а до этого работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов на проекты по кибербезопасности в Агентстве перспективных оборонных исследований и проектов Пентагона (DARPA).

В тренде
Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин
Реклама

"Я не знаю, сможет ли кто-нибудь исправить безопасность Twitter, но он был бы первым в моем списке", – прокомментировал назначение хакера руководитель Затко в DARPA Дэн Кауфман.

"Я не знаю, сможет ли кто-нибудь исправить безопасность Twitter, но он был бы первым в моем списке", – сказал Дэн Кауфман, который руководил Затко в DARPA и теперь возглавляет группу передовых продуктов в Google.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хакер Twitter служба безопасности кибербезопасность
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)
Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)США
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекцию
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекциюСША
На выборах в США победил демократ Джо Байден
На выборах в США победил демократ Джо БайденСША
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена с победой
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена с победойРоссия
Стали известны претенденты на посты министров в будущей администрации Байдена — СМИ
Стали известны претенденты на посты министров в будущей администрации Байдена — СМИСША
Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификаций
Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификацийСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять