Хакер стал главой службы безопасности Twitter

Компания Twitter назначила одного из самых известных в мире хакеров Петера Затко (никнейм Mudge) главой службы безопасности. Он будет отвечать за широкий круг вопросов – от технических ошибок до дезинформации.

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Об этом сообщает Reuters.

В комментарии агентству Затко сказал, что изучит "информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, у которой возникают проблемы со злоупотреблениями и манипуляциями, а также инженерный аспект".

Яркая карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он одновременно выполнял секретные работы для государственного подрядчика и был одним из лидеров хакерской группы Cult of the Dead Cow, известной выпуском инструментов для взлома Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.

В последнее время он курировал безопасность в системе электронных платежей Stripe, а до этого работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов на проекты по кибербезопасности в Агентстве перспективных оборонных исследований и проектов Пентагона (DARPA).

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"Я не знаю, сможет ли кто-нибудь исправить безопасность Twitter, но он был бы первым в моем списке", – прокомментировал назначение хакера руководитель Затко в DARPA Дэн Кауфман.

"Я не знаю, сможет ли кто-нибудь исправить безопасность Twitter, но он был бы первым в моем списке", – сказал Дэн Кауфман, который руководил Затко в DARPA и теперь возглавляет группу передовых продуктов в Google.

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