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Хакеры "слили" данные полумиллиарда пользователей Facebook: реакция соцсети

3 апреля, 21:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В открытом доступе оказалась информация 533 млн юзеров

Неизвестный хакер опубликовал в открытом доступе личные данные более полумиллиарда пользователей соцсети Facebook из 106 стран. Данный "слив" может быть связан с январским, в когда в Сеть утекли данные миллионов юзеров.

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Об этом сообщает Business Insider.

Раскрытые данные включают привязанные к страницам номера телефонов, полные имена, даты рождения, электронную почту и другие информацию.

В целом, были "слиты" данные 533 миллионов юзеров. Украинцев среди них не оказалось, но там была информация о:

  • 32 млн пользователей из США;
  • 11 млн из Великобритании;
  • 6 млн из Индии.

В Facebook уверяют, что слитые данные не несут угрозу, потому что они были получены при помощи программной уязвимости, исправленной в 2019 году. После этого юзеров просили сменить пароли.

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Напомним, что в октябре Евросоюз начал расследование в отношении Facebook из-за возможной утечки и недостаточной защищенности личных данных детей в соцсети Instagram.

Также ранее сообщалось о краже хакерами данных о более 10 млн аккаунтах на сайтах онлайн-бронирования отелей, в том числе Booking.

А о том, как Facebok решил судиться с двумя украинцами, обвиненными в хакерстве, смотрите в видеосюжете:

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