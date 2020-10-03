Харви Вайнштейну выдвинули шесть новых обвинений в сексуальном насилии

В марте его приговорили к 23 годам тюремного заключения

Скандальному кинопродюсеру Харви Вайнштейну выдвинули еще шесть новых обвинений в сексуальном насилии.

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Об этом сообщает ВВС.

Сейчас 68-летнему Вайнштейну предъявлено обвинение в 11 сексуальных домогательствах с участием пяти женщин.

В марте 2020 года его приговорили к 23 годам тюремного заключения за изнасилование и сексуальное насилие.

Реклама Фото: Getty Images, Харви Вайнштейн

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Согласно последним обвинениям, он изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2005 год и дважды изнасиловал другую женщину – в ноябре 2009 года и ноябре 2010 года.

В январе Вайнштейну было предъявлено обвинение в изнасиловании двух женщин в 2013 году. Затем, в апреле, было добавлено еще одно обвинение в том, что он напал на женщину в отеле Беверли-Хиллз в 2010 году.

Власти Лос-Анджелеса уже начали процедуру экстрадиции, однако она была отложена из-за пандемии коронавируса. Еще одно слушание по делу об экстрадиции состоится в декабре.

Ранее он извинился и признался, что "причинил много боли". Однако Вайнштейн оспорил обвинения.

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