Українська
$ 28,33
33,33
  1. Мировые новости
  2. США

Харви Вайнштейну выдвинули шесть новых обвинений в сексуальном насилии

3 октября, 04:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В марте его приговорили к 23 годам тюремного заключения

Скандальному кинопродюсеру Харви Вайнштейну выдвинули еще шесть новых обвинений в сексуальном насилии.

Реклама

Об этом сообщает ВВС.

Сейчас 68-летнему Вайнштейну предъявлено обвинение в 11 сексуальных домогательствах с участием пяти женщин.

В марте 2020 года его приговорили к 23 годам тюремного заключения за изнасилование и сексуальное насилие.

Фото: Getty Images, Харви Вайнштейн
Реклама

Фото: Getty Images, Харви Вайнштейн

В тренде
Одним абзацем. Пятый день войны за Нагорный Карабах

Согласно последним обвинениям, он изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2005 год и дважды изнасиловал другую женщину – в ноябре 2009 года и ноябре 2010 года.

В январе Вайнштейну было предъявлено обвинение в изнасиловании двух женщин в 2013 году. Затем, в апреле, было добавлено еще одно обвинение в том, что он напал на женщину в отеле Беверли-Хиллз в 2010 году.

Власти Лос-Анджелеса уже начали процедуру экстрадиции, однако она была отложена из-за пандемии коронавируса. Еще одно слушание по делу об экстрадиции состоится в декабре.

Ранее он извинился и признался, что "причинил много боли". Однако Вайнштейн оспорил обвинения.

Реклама

Ранее мы писали о том, что в Днепре задержан музыкальный руководитель одного из детских коллективов. Его подозревают в развращении 12-летней девочки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тюрьма изнасилование Харви Вайнштейн
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)
Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)Украина
В США указали на большую ошибку России при захвате Крыма
В США указали на большую ошибку России при захвате КрымаУкраина
"Будет происходить много важного": экс-премьер Гончарук переехал в СШАПолитика
Выборы в США: Трамп сократил разрыв с Байденом
Выборы в США: Трамп сократил разрыв с БайденомСША
В США возросло число самоубийств в армии: подозревают коронавирус
В США возросло число самоубийств в армии: подозревают коронавирусСША
Слабые умственные способности и некомпетентность Байдена: о чем говорил Трамп на дебатах
Слабые умственные способности и некомпетентность Байдена: о чем говорил Трамп на дебатахСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять