Хоть парад, хоть вечеринка. В Пентагоне "не сосредоточены" на планах Путина на 9 мая

Джон Кирби заявил, что Россия не добилась того прогресса на Донбассе и юге, которого хотела достичь

В Пентагоне отреагировали на планы Путина провести парад на 9 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

В Пентагоне заявили, что пока неизвестно, будет ли президент РФ Владимир Путин устраивать парад на 9 мая. Ранее дошли слухи, что он планирует официально объявить войну.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

Реклама

"Мы не знаем, собирается ли Путин устроить парад или вечеринку на 9 мая. К нам дошли слухи, что он собирается объявить войну. Теперь они это отрицают. И мы не сосредоточены на том, что Россия собирается делать 9 мая или что они собираются сказать, провозгласить или отпраздновать. Каждый день мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить себя, доставляя ей оружие, в котором она нуждается, как можно быстрее", – сказал Кирби.

По его словам, Россия не добилась того прогресса на Донбассе и юге, которого они хотели достичь. В Пентагоне считают, что российские оккупанты отстают от графика.

"Мы видим жесткое украинское сопротивление. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы это сопротивление оставалось как можно более жестким. А на планах парада Путина мы не сосредоточены", – отметил пресс-секретарь Пентагона.

Россия хочет устроить парад украинских пленных на 9 мая

Россия хочет устроить на 9 мая парад украинских пленных на оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

"Это преступление – издеваться так над пленными, очень серьезное нарушение Женевской конвенции и всех правил войны. Но Россия хочет на это пойти, поддержать свои "спадающие штаны", – отметил он.

Реклама

Ранее мы писали: