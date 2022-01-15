Хотите войну или диалог? США призвали Путина наконец определиться

Для решения конфликта Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с Байденом и Путиным

Если РФ решит вторгнуться в Украину, экономические последствия будут далеко за пределами 2014 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры США с Россией зависят от выбора Москвы. Об этом собщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщает УНИАН.

Так она прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского провести трехсторонние переговоры с главами США и РФ.

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По ее словам, глава РФ Владимир Путин должен наконец определить, какой путь он выберет: дальнейшая эскалация и санкции, или диалог.

"Мне нечего ответить в плане дальнейших шагов в переговорах. Сейчас все вернулись в свои столицы и это обсуждают. Замечу, что позиция президента и наша заключается в том, что Путин и Россия должны определиться, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, что они решат. Если они решат вторгнуться в Украину, экономические последствия будут далеко за пределами 2014 года. Если они решат, что захотят участвовать в дипломатических беседах и переговорах, мы открыты. И мы надеемся, что они это сделают", – сказала она.

Псаки еще раз подчеркивала, что Россия должна сама сделать выбор.

Переговоры Украина-США-Россия

Президент Владимир Зеленский предложил американскому лидеру провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

В ходе ежегодного послания к Верховной Раде 1 декабря 2021 года Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и готов обсуждать с ним окончание войны.

Довольно быстро в Москве ответили на заявление президента Владимира Зеленского о прямых переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию войны на Донбассе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не считает, что об этом нужно говорить с его шефом.

Лидер Украины говорил, что рассчитывает на возвращение оккупированного Крыма. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что такая риторика Киева не приближает прямые переговоры двух стран.

Зеленский готов к встрече с Путиным

На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

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Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.

При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал главную цель вызова Путина на переговоры. Он считает, что таким образом указывают на то, что Россия сторона конфликта.