Hyperloop впервые испытали с людьми внутри: видео

Американская технологическая компания Virgin Hyperloop миллиардера Ричарда Брэнсона впервые испытала прототип нового сверхбыстрого вида транспорта – капсулы вакуумного поезда – с людьми внутри.

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Как сообщили на сайте компании, испытания проводились в тестовом туннеле, построенном в американском штате Невада.

Первыми людьми, которые проехались на "поезде будущего" Hyperloop, стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян.

Они пересекли 500 метров подземного пути за 15 секунд, при этом скорость капсулы достигала 172 км/час.

И хотя их двухместная капсула XP-2 является лишь прототипом окончательного варианта, который должен будет вмещать до 28 человек, это считается большим прорывом в технологии сверхбыстрых пассажирских перевозок.

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Кроме того, в амбициях Virgin Hyperloop также развить скорость такого вида транспорта до 1000 км/час. Как мы уже писали, в прошлом году был установлен мировой рекорд скорости этой технологии в 463 км/час.

Также писали, что Virgin Hyperloop и Саудовская Аравия заключили соглашение о строительстве самого длинного тестового участка транспортной системы – его расстояние составит 35 км.

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