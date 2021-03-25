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Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в США

25 марта, 20:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Американский президент приказала вакцинировать еще 100 миллионов человек до конца апреля

Президент США Джо Байден объявил новую цель для своих первых 100 дней на должности – это достичь отметки в 200 млн введенных вакцин в Соединенных Штатах. Ранее он ставил цель в 100 млн вакцин.

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Об этом, как сообщает CNBC, он заявил 25 марта на своей первой пресс-конференции с момента инаугурации.

"Я знаю, что это амбициозно, вдвое больше нашей изначальной цели, но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась к тому, что делаем мы. Я верю, что нам это по силам", – сказал Байден.

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Стоит отметить, что 100-миллионая вакцина в США была введена еще 19 марта – на 59-й день его пребывания на должности.

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Несмотря на неторопливые темпы в начале вакцинационной кампании в США, на прошлой неделе страна нарастила их до 2,5 млн введенных вакцин в сутки. Если американцы сохранят эту скорость вакцинации, то показатель в 200 млн доз будет достигнут примерно 23 апреля – за неделю до истечения 100 дней пребывания Байдена в Белом доме.

Напомним, что на этом фоне в Соединенных Штатах появились так называемые охотники за вакцинами – они помогают тем, кто не может самостоятельно записаться на прививку.

Видео: Сегодня

Также мы писали о решении США поставить совокупно 4 млн доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca в Мексику и Канаду.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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США вакцинация вакцина коронавирус Джо Байден COVID-19
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