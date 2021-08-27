ИГИЛ VS Байден: какого джина выпустил президент США, уходя из Афганистана

ИГИЛ там, где возникает вакуум власти. Их теракты приводят к большим жертвам, их идеология позволяет казнить мусульман

Президент США Джо Байден столкнулся с проблемой ИГИЛ, которую не смогли решить его предшественники / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В момент фактического сворачивания своего военного присутствия в афганском регионе США столкнулись с давно, как все думали, побежденным врагом – "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ). Именно эта организация взяла на себя ответственность за теракт возле кабульского аэропорта 26 августа, жертвами которого стали 170 человек, 13 из которых военные США.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал, что действия террористов ИГИЛ не останутся безнаказанными. По его словам, США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

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"Мы не простим вас, мы не забудем, мы будем охотиться на вас, где бы вы ни были... Мы нанесем удары по группировке ИГИЛ в удобное нам время и где нам будет удобно, они не победят. Мы найдем способы добраться до них", – заявил Байден.

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Однако история показала, что ИГИЛ может действовать даже в самом центре западного мира. Єта организация способна набирать силу там, где возникает вакуум власти.

ИГИЛ там, где вакуум власти

Идея создания группировки под названием "Исламское государство" возникла в 1999 году у иорданского радикала Абу Мусаб аз-Заркави. Он участвовал в Афганской войны против армии СССР. В 2006 году аз-Заркави и шесть его соратников были убиты в Ираке двумя бомбами с американских F-16.

Нынешним халифом ИГИЛ является Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. К моменту его избрания на совете в 2019 году силам антитеррористической коалиции удалось похоронить 13 лидеров группировки.

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Толчком к развитию ИГИЛ стал 2006 год, когда в Ираке образовалось "Исламское государство Ирак" путем слияния 11 радикальных исламистских группировок во главе с местной ячейкой "Аль-Каиды". Это произошло через три года после того, как американцы повалили в Ираке режим Саддама Хусейна.

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Пика своего развития группировка достигла в 2015 году, когда контролировала территории с населением 10 млн человек в Ираке и Сирии, и небольшие области Ливии, Нигерии и провинции Нангархар в восточном Афганистане. В Сирии к этому момент уже четыре года шла гражданская война.

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Ответственность за теракт в Кабуле 26 августа взяла на себя ячейка ИГИЛ "Вилаят Хорасан" (ВХ) – афганского отделения группировки. "Вилаят Хорасан" выступает против западных стран, а также против движения "Талибана".

Теракты ИГИЛ

Группировка ИГИЛ известна своими массовыми терактами и жестокими расправами над представителями разных стран и вероисповеданий. Это более радикальная организация, чем "Талибан" или "Аль-Каида". Здесь казни подлежит представитель любой религии, и даже мусульманин, если он не поддерживает светское или избранное правление ИГИЛ. В 2015 году число казненных ИГИЛ людей только на опубликованных в сети видеозаписях достигло 5000.

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25 октября 2009 года группировка осуществила подрыв двух автомобилей в правительственном квартале Багдада (Ирак). Погибли 155 человек;

31 октября 2010 года захватили заложников в кафедральном соборе Багдада, принадлежащем Сирийской католической церкви. Погибли 58 человек;

20 марта 2015 года боевики ИГИЛ осуществили теракт в Сане (Йемен). Погибли 137 человек;

Группировка, сотрудничающая с "Исламским государством", взяла на себя ответственность за крушение российского самолета в Египте 31 октября 2015 года;

3 ноября 2015 года в Париже (Франция) восемь боевиков ИГИЛ устроили взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан". Погибли 130 человек, более 350 ранены.

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22 марта 2016 году боевики ИГИЛ устроили взрывы в брюссельском аэропорту и брюссельском метрополитене. Погибло 34 человека и более 340 были ранены;

12 июня 2016 года сторонник ИГИЛ расстрелял посетителей ночного ЛГБТ-клубе Pulse в Орландо (США). Погибло 50 человек;

28 июня 2016 года ИГИЛ осуществила два взрыва в аэропорту Стамбула Ататюрк (Турция). Погибло 36 человек, пострадало 147 человек;

14 июля 2016 года сторонник ИГИЛ – выходец из Туниса – на грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной в Ницце (Франция). Погибло 86 человек, 308 раненых;

19 декабря 2016 года сторонник ИГИЛ за рулем грузовика въехал в толпу людей на рождественском базаре в Берлине (Германия). Погибли 12 человек, ранены 56;

22 марта 2017 года террорист ИГИЛ на машине въехал в людей на Вестминстерском мосту в Лондоне. Погибли 5 человек и 50 ранены;



22 мая 2017 года смертник подорвался на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере (Великобритания). Погибли 23 человека, более 120 были ранены.

3 июня 2017 года в столице Великобритании сторонники ИГИЛ сначала сбили людей на тротуаре на Лондонском мосту, а затем напали на людей с ножами.

7 августа 2017 года белый фургон выехал на тротуар пешеходной улицы Рамбла испанского города Барселона и совершил наезд на пешеходов. Позднее в тот же день в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва. Погибли 13 человек.

Критика

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Бывший руководитель операциями международной коалиции против ИГИЛ при администрации Дональда Трампа Натан Сэйлс считает, что сейчас в Афганистане мы видим "вопиющую некомпетентностью" властей США.

"Самой большой ошибкой Белого дома был преждевременный уход контингента с воздушной базы в Баграме в начале июля. Эвакуация с использованием этого аэродрома была бы гораздо безопаснее и продвигалась в разы быстрее, чем из кабульского аэропорта", – заявил Натан Сэйлс в интервью Би-Би-си.

Так же он считает, что весь перимерт кабульского аэропорта должна охранять западная коалиция, которая могла бы предотвратить теракт.