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Илон Маск отправил на орбиту Falcon 9 после трех переносов запуска (фото и видео)

6 октября, 17:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

После выхода спутников на позиции, над частью США развернут бета-версию 5G

Ракета-носитель Falcon 9 американской корпорации SpaceX, принадлежащей Илону Маску, успешно осуществила вывод на орбиту 60 микроспутников Starlink. Это уже тринадцатая по счету группировка данных аппаратов.

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Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном во вторник, 6 октября.

В сети появились яркие фото запуска ракеты-носителя Falcon 9:

Как написал в комментариях под сообщением о разворачивании спутников сам Илон Маск, как только эти спутники достигнут своей целевой позиции, можно будет развернуть довольно широкую публичную бета-версию интернет-сети поколения 5G на севере США и на юге Канады. Другие страны будут подключаться к развертываемой сети по мере получения разрешений регулирующих органов.

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Видео: SpaceX
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В компании сообщили, что ее специалистам после старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) удалось осуществить спуск одной половины головного обтекателя носителя в сетку, установленную на специальном судне. Данный элемент ранее уже применяли при двух запусках.

Видео: SpaceX

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Илон Маск запустил ракету Falcon 9 с особенным спутником на борту.

Также писалось, что ракета SpaceX Falcon 9 взорвалась при запуске.

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интернет 5G SpaceX Falcon 9 спутники

Источник: Сегодня

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