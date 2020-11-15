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Илон Маск болен COVID-19

15 ноября, 20:05

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

По словам основателя SpaceX, у него симптомы легкой простуды

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск, который ранее получил неоднозначные результаты экспресс тестов, сообщил, что "скорее всего" болен COVID-19, но в легкой форме.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"Я получаю совершенно разные результаты (тестов на COVID-19 — ред.) из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай COVID. Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды", – сообщил он.

Ранее Илон Маск сообщил, что за сутки сдал четыре теста на коронавирус, и два оказались положительными. В настоящий момент у него появились симптомы простуды.

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коронавирус Илон Маск COVID-19
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