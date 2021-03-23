Ракеты на Марсе до 2030 года: Маск заинтриговал заявлением

SpaceX может высадиться на Красной планете, но главная проблема заключается не в этом

Американская космическая компания SpaceX отправит ракеты на Марс задолго до конца нынешнего десятилетия и построит там свою базу.

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Об этом заявил ее генеральный директор Илон Маск.

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"SpaceX посадит корабли Starshipна Марсе задолго до 2030 года", – написал он 23 марта в Twitter, комментируя статью о развитии авиакосмической индустрии в Европе.

Маск добавил, что построить базу на Красной планете, которую он назвал Mars Base Alpha, возможно, но "по-настоящему сложным достижением" является доведение ее до автономного функционирования.

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Вопреки тому, что в феврале испытательный корабль Starship SN9, на котором SpaceX хочет доставить людей на Луну и Марс, взорвался по время тестового полета, компании Маска удалось привлечь порядка 850 млн долларов в качестве долевого финансирования.

SpaceX планирует провести первый орбитальный полет Starship в конце 2021 года. А в 2023 году компания планирует совершить первый полет вокруг Луны – единственным членом экипажа пока что числится японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который готов оплатить участие еще восьмерых человек.

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