Илон Маск меняет место жительства: он назвал причину

Один из богатейших людей на планете обиделся на власти Калифорнии и уехал

Американский миллиардер и "номер два" в списке самых богатых людей мира Илон Маск объясняет свой переезд в штат Техас из Калифорнии, где он прожил больше 20 лет, отношением к бизнесменам в этом штате.

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Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Маск заявил, что штат Калифорния, в котором расположена штаб-квартира его автомобильной компании Tesla Motors, утратил для него привлекательность.

Он обвинил местные власти в неправильном восприятии инноваторов и сравнил их с болельщиками спортивной команды, которая постоянно побеждает.

"У властей начала развиваться тенденция к самодовольству как у руководителей. Они привыкли к победам и воспринимают их как должное", — заявил Маск.

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Он утверждает, что переезд готовился несколько месяцев и позволит ему быть ближе к своим проектам.

"Представьте войну ... Вы хотите, чтобы генерал сидел в какой-нибудь башне из слоновой кости или находился на передовой? Войска будут биться гораздо усерднее, если увидят генерала на передовой", – добавил миллиардер.

В тренде Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes

Впрочем, он умолчал о том, что Техас выгодно отличается от Калифорнии своей налоговой политикой – здесь нет ни подоходного налога, ни налога на прирост капитала физических лиц.

До переезда Маску бы пришлось уплатить в казну Калифорнии порядка 13,3% своего задекларированного дохода. А после взлета стоимости акций Tesla на 670% это составило бы колоссальную сумму.

Впрочем, это не отменяет того, что компании Маска активно развивают деятельность в Техасе: SpaceX тестирует здесь ракетные двигатели и строит новый космический корабль Starship, а в столице штата Остине запускается новое производство Tesla.

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Кроме того, в Техасе расположены штаб-квартиры SpaceX и Boring Company – бурильной компании, которая также принадлежит Илону Маску.

Напомним, что незаконно избранная "депутатом" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталия Поклонская предложила Илону Маску переехать на оккупированный полуостров и заняться там поиском воды.

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