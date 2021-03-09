12 млрд долларов за два часа: Илон Маск стал еще богаче

Основатель Tesla все еще более чем на 10 млрд отстает от Джеффа Безоса

Состояние американского бизнесмена Илона Маска, который за прошлую неделю лишился около 49 млрд долларов, всего за пару часов выросло более чем на 12 млрд.

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Это произошло благодаря росту стоимости акций его основного актива – автомобильной компании Tesla, о чем говорится на сайте биржи Nasdaq.

Из-за снижения капитализации компании на почти 310 млрд долларов с января – до 540,4 млрд – состояние самого Маска за этот же период снизилось на 27 млрд долларов.

Однако 9 марта стоимость ценных бумаг Tesla всего менее чем за два часа выросла почти на 15% – с 563 до 645 долларов за акцию, а капитализация компании достигла 608,5 млрд – это на 70 млрд больше, чем накануне. На данный момент тенденция к росту сохраняется.

При этом состояние самого Маска выросло более чем на 12 млрд долларов и теперь достигает порядка 161 млрд долларов. Это все равно более чем на 10 млрд меньше, чем у самого богатого человека в мире – основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 174 млрд.

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Напомним, что в конце февраля же Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире.

Одной из причин этого могли стать слова Маска о том, что цена криптовалют биткоин и эфир находятся на завышенном уровне. При этом за две недели до заявления Маска Tesla объявила, что приобрела биткоины на 1,5 млрд долларов.

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