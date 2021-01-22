Илон Маск объявил конкурс: заплатит 100 миллионов долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который не так давно стал самым богатым человеком в мире, пообещал 100 миллионов долларов тому, кто разработает наиболее эффективный метод улавливания углекислого газа.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я жертвую 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода. Подробности на следующей неделе", – написал Маск.

Однако под публикацией Маска пользователи Сети предложили начать с другого – пожертвовать эти деньги на борьбу с коронавирусом и закупку вакцин.

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"Как насчет того, чтобы пожертвовать 100 миллионов долларов на борьбу с COVID-19, а также провести тестирование и вакцинацию?.. Если мы не победим COVID-19, не будет иметь значения, какой у нас углеродный след!", – написал пользователь Майк Хофер.

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Также мы писали о том, что Илон Маск за сутки обеднел на 9 млрд долларов. К этому привело неожиданное падение акций Tesla на фоне появления нового штамма коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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