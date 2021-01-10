Українська
$ 28,4
34,85
  1. Мировые новости
  2. США

Илон Маск стал самым богатым человеком мира

10 января, 10:31

Ольга Литвин Ольга Литвин

Состояние предпринимателя оценивают в 209 миллиардов долларов

Илон Маск, основател Tesla и SpaceX, стал самым богатым человеком в мире 8-го января.

Реклама

В 209 миллиардов долларов оценивает его состояние рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Итого, топ-3 самых богатых людей мира:

  • Илон Маск – $209 000 000 000;
  • Джефф Безос – $186 000 000 000;
  • Билл Гейтс – $134 000 000 000.

Реклама

Глава Amazon Джефф Безос подвинулся на второе место в рейтинге самых богатых людей планеты. Его состояние оценивают в 186 миллиардов долларов.

Билл Гейтс занял третью строчку в рейтинге. У него — 134 миллиарда долларов.

В тренде
Такое будет впервые за 150 лет: Трамп не придет на инаугурацию Байдена

Читайте также: Миллиардеры стали богаче на 20%: кто заработал во время пандемии

Илон Маск возглавил Bloomberg Billionaires Index благодаря росту акций электромобиля Tesla.

Илон Маск заявлял, что продаст свое имущество, чтобы за вырученные деньги построить город на Марсе.

Реклама

Ранее стало известно, что Илон Маск за сутки обеднел на 9 млрд долларов. К этому привело неожиданное падение акций Tesla на фоне появления нового штамма коронавируса.

Напомним, несколько лет назад Илон Маск предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку купить компанию Tesla, но тот отказался.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

богатство успех Tesla Илон Маск
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону ТрампаСША
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборовСША
Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиков
Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиковСША
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиков
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиковСША
"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версиюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять