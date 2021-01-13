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Импичмент Трампа могут поддержать 20 конгрессменов-республиканцев

13 января, 05:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Высказаться за импичмент могут законодатели-республиканцы

В США более 20 конгрессменов из Республиканской партии хотят поддержать импичмент действующего президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает CNN.

Согласно информации источников, резолюцию об импичменте Трампа могут поддержать 20 или более законодателей-республиканцев.

Другой источник Республиканской партии говорит, что от 10 до 25 членов Республиканской партии перестанут действовать от президента Трампа и проголосуют за статью об импичменте.

Также Дональду Трампу хотят запретить занимать государственные посты в будущем.

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Подробно о сценариях отстранения президента США от власти читайте в материале: "Как избавиться от Трампа: два вероятных сценария".

Также мы писали о том, что вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.

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