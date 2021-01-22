Импичмент Трампа: названа дата начала суда над экс-президентом

На следующей неделе в Сенате США могут начаться дебаты по поводу импичмента на данный момент уже экс-президента Дональда Трампа.

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Как сообщает CNN, об этом сообщила председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Статья об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу будет внесена в Сенат в понедельник, 25 января", – заявила Пелоси 22 января.

Подача нижней палатой Конгресса статьи об импичменте означает, что судебный процесс над Трампом в Сенате начнется на следующий день. Но только если сенаторы не заключат соглашение и не перенесут сам процесс.

Пообщавшись с представителями Демократической партии, журналисты узнали, что будет происходить в это время в Сенате:

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Понедельник: статью читают так называемые менеджеры (председатель и представитель меньшинства в отчетном комитете).

Вторник: к присяге приведут председателя судебного процесса (вероятнее всего, это будет глава Верховного суда Джон Робертс или сенатор-демократ Патрик Лихи) и присяжных.

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Среда: могут начаться дебаты.

Кроме того, Сенат должен будет принять постановление, установив правила суда.

Как долго продлится судебный процесс?

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Это открытый вопрос, ответ на который зависит от количества вопросов и выступлений свидетелей. Однако есть все основания полагать, что этот судебный процесс будет короче прошлогоднего, который длился 21 день.

Напомним, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предложили перенести голосование об импичменте Дональду Трампу на 13 февраля.

Также сообщалось, что для защиты своих интересов в Сенате Трамп нанял нового адвоката из Южной Каролины Бутча Бауэрса.

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