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Импичмент Трампа: в Сенате США заявили, что дело основано на "весомых фактах"

9 февраля, 23:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Менеджеры импичмента показали видео Трампа к толпе

В верхней палате Конгресса США – Сенате – продолжаются дебаты о конституционности объявления импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

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Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Интерфакс.

В центре разбирательства единственный пункт обвинения – "подстрекательство к мятежу": Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Четырехчасовые дебаты стартовали сразу после одобрения внесенной лидером демократов в Сенате Чаком Шумером резолюции, которая предусматривает процедуру предстоящего разбирательства.

Дебаты открыл ведущий менеджер импичмента демократ Джейми Раскин. Он заявил, что дело об объявлении импичмента Трампу основано на "весомых фактах". По его словам, если принять во внимание аргумент защитников экс-президента о том, что нельзя объявить импичмент президенту после окончания его срока, то США "рискуют допустить, что 6 января станет будущим" страны.

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Затем менеджеры импичмента воспроизвели в Сенате видео с призывами Трампа остановить процесс утверждения результатов президентских выборов в Конгрессе, а также самих беспорядков у Капитолия и вторжения протестующих в здание 6 января.

"Если это не преступление, влекущее за собой импичмент, то такого преступления нет", – сказал Раскин.

Видео: Reuters

Попытка объявить судебный процесс неконституционным вряд ли увенчается успехом. В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование по данному вопросу. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 – противозаконным. Пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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