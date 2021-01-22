Импичмент Трампу предложили перенести на февраль

Для объявления импичмента должно набраться 67 голосов из 100

Голосование об импичменте экс-президента США Дональду Трампу предложили перенести на 13 февраля.

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С таким предложением выступил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, передает CNN.

По его словам, это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры.

Обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" Палата представителей Сенату должна передать не ранее 28 января.

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Макконнелл направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру. Чтобы Трампу объявили импичмент в Сенате должно набраться 67 голосов из 100.

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К слову, президент США Джо Байден предоставит Сенату право самому принимать решение об импичменте бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Напомним, Дональд Трамп получил обвинение от нижней палаты Конгресса США в том, что он подстрекал к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте. Трамп стал первым в истории США президентом, которому Палата представителей Конгресса дважды объявила импичмент.

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