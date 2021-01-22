Українська
$ 28,26
34,37
  1. Мировые новости
  2. США

Импичмент Трампу предложили перенести на февраль

22 января, 04:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для объявления импичмента должно набраться 67 голосов из 100

Голосование об импичменте экс-президента США Дональду Трампу предложили перенести на 13 февраля.

Реклама

С таким предложением выступил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, передает CNN.

По его словам, это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры.

Обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" Палата представителей Сенату должна передать не ранее 28 января.

В тренде
В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

Макконнелл направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру. Чтобы Трампу объявили импичмент в Сенате должно набраться 67 голосов из 100.

Реклама

К слову, президент США Джо Байден предоставит Сенату право самому принимать решение об импичменте бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Напомним, Дональд Трамп получил обвинение от нижней палаты Конгресса США в том, что он подстрекал к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте. Трамп стал первым в истории США президентом, которому Палата представителей Конгресса дважды объявила импичмент.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Дональд Трамп импичмент Трампа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
Инаугурация Джо Байдена: все подробностиСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации КрымаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять