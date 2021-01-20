Українська
$ 28,15
34,16
  1. Мировые новости
  2. США

Инаугурация Байдена: избранный президент уже в резиденции Белого дома

20 января, 02:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Байден проведет ночь в Блэр-хаус

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в гостевую резиденции Белого дома Блэр-хаус, где он проведет ночь перед инаугурацией, которая пройдет в среду, 20 января.

Реклама

Об этом сообщили журналисты из пула Байдена.

Избранный президент решил не нарушать традицию и еще на прошлой неделе принял предложение главы управления протокола Госдепа США Кэм Хендерсон накануне церемонии инаугурации остановиться в доме, который находится через дорогу от здания Белого дома.

В Блэр-хаусе также останавливаются почетные гости президента и правительства США. Кроме того, там принимают глав государств и правительств, прибывающих в США из-за рубежа с визитами и членов их делегаций.

В тренде
Инаугурация Джо Байдена: все подробности

Напомним, в Вашингтоне развернули более 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США, в том числе спецподразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые должны будут обеспечивать безопасность инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

Реклама

Мы также рассказывали, как будет происходить и где смотреть инаугурацию 46-го президента Соединенных Штатов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инаугурация Белый дом Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNN
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNNСША
Цены на нефть рекордно растут: три причины
Цены на нефть рекордно растут: три причиныЭкономика
Трампу объявлен импичмент
Трампу объявлен импичментСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять