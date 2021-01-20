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Инаугурация Джо Байдена: все подробности

20 января, 00:08

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Сегодня 46-го президента США приводят к присяге

Сегодня, 20 января, в США пройдет инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Выборы состоялись 3 ноября 2020 года и со значительным перевесом – 306 голосов выборщиков против 232 – Байден обошел действующего президента США Дональда Трампа.

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Нынешняя инаугурация пройдет при беспрецедентных мерах безопасности, поскольку после штурма Капитолия, во время которого погибли люди, спецслужбы опасаются провокаций сторонников Трампа. Мы ведем текстовый онлайн обо всех событиях в Вашингтоне и не только.

В преддверии знаменательной церемонии предлагаем вам узнать:

Как будет происходить и где смотреть инаугурацию Байдена.

Что нужно знать о Джо Байдене – интересные факты биографии президента США.

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Яркие костюмы и оркестр: фоторепортаж с репетиции инаугурации Байдена.

Как готовят Вашингтон к инаугурации:

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США инаугурация онлайн Дональд Трамп Джо Байден
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