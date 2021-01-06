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Историческое голосование: партия Трампа может проиграть выборы в Сенат

6 января, 12:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

К поражению республиканцев мог привести сам президент

Демократы впервые за пять лет вплотную подобрались к контролю над Сенатом США – верхней палатой американского парламента. От заветной цели – это позволит принимать любые предложения президента Джо Байдена – их отделяет победа лишь одного сенатора.

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Об этом сообщает CNN.

По результатам второго тура голосования пастор Рафаэль Варнок стал первым за 20 лет демократом (и первым темнокожим в истории), который избрался в Сенат от штата Джорджия. С небольшим перевесом он победил республиканку и бизнеследи Келли Леффлер.

Ситуация вокруг напарника Уорнока по избирательной кампании – документалиста Джона Оссоффа – пока еще неясна. Обработаны 98% бюллетеней с 159 округов Джорджии. Официальные итоги голосования обещают объявить позже. От республиканцев ему противостоит Дэвид Пердью, который занимает кресло сенатора с 2015 года.

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Итоги голосования станут решающими для всей Америки – по состоянию на сегодняшний день в Сенате, который с 2016 года контролировался республиканцами, практически сложилось равновесие. Из 100 мест 50 досталось представителям Республиканской партии, а 49 – Демократической.

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Следует отметить, что в том случае, если голоса членов Сената разделяться поровну по какому-либо из законопроектов, решающий голос предоставляется вице-президенту (это будет Камала Харрис).

В ноябре Пердью получил на 88 000 голосов больше, чем Оссофф, в то время как Лёффлер и другие кандидаты от республиканцев получили больше голосов, чем Варнок и другие кандидаты от демократов на дополнительных выборах (Варнок получил большую часть голосов – 33% – в целом).

Напомним, что Джорджия является одним из "колеблющихся" штатов – в которых нет ярко выраженного преобладания поддержки республиканцев или демократов. На прошедших в ноябре президентских выборах голоса избирателей здесь разделились почти поровну между Трампом и Байденом, но последний даже после пересчета бюллетеней все же набрал немного больше.

Как мы уже писали, именно упрямство Трампа в отношении результатов выборов в Джорджии могло сыграть на руку демократам.

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