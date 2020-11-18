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Итоги выборов в США: Трамп теряет последние шансы

18 ноября, 09:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Верховый суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на избирательных участках

Подведение итогов президентских выборов в Соединенных Штатах, несмотря на судебные иски штаба действующего президента Дональда Трампа, постепенно завершается. Победу одерживает кандидат от демократов Джо Байден.

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Так, во вторник, 17 ноября, Верховый суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на избирательных участках в Филадельфии, сообщается на сайте суда.

Согласно оценкам ведущих американских СМИ, в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) выиграл Джозеф Байден.

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Тем временем вице-губернатор Джорджии (16 голосов выборщиков) Брэд Раффенспергер сообщил, что эксперты проверили оборудование для обработки избирательных бюллетеней в штате Джорджия и не выявили каких-либо нарушений в их работе или программном обеспечении.

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Проверка была проведена в ответ на неоднократные заявления Трампа, что оборудование могло быть запрограммировано таким образом, чтобы подыграть его сопернику Байдену.

Как сообщают власти штата, остается вручную проверить около 300 тыс. бюллетеней из общего количества почти 5 млн, поданных на президентских выборах.

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По данным NBC, сейчас Байден опережает Трампа на 0,3% голосов. Столь малый разрыв потребовал пересчета голосов. Срок официального подведения итогов голосования в Джорджии истечет 20 ноября.

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Как сообщает CNN, в штате Мичиган (16 выборщиков) двухпартийная комиссия подтвердила результаты в крупнейшем округе штата. Победу в этом штате также одержал Байден.

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По данным Fox News, Джо Байден уже получил поддержку 290 выборщиков (для победы достаточно 270), Дональд Трамп – 232.

Хотя действующий президент пока отказывается признать свое поражение, на днях у Трампа впервые публично заявили о победе Байдена.

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